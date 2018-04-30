ماي تقبل استقالة وزيرة داخليتها على خلفية "إساءتها" لمهاجرين

وافقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الأحد، على استقالة وزيرة الداخلية آمبر رود، على خلفية ما وصفه البعض بـ"الفضيحة " في تعامل الوزارة مع مهاجرين.

وسعت الحكومة البريطانية لاحتواء تداعيات الطريقة التي عالجت بها الوزارة قضايا بعض المهاجرين الكوبيين على المدى الطويل، ووصفتهم عن طريق الخطأ بـ"المهاجرين غير الشرعيين".

ويكافح الوزراء البريطانيون، منذ أسبوعين لشرح سبب وصف بعض من ينحدرون من جيل المدعوين إلى بريطانيا لسد العجز في العمالة بين عامي 1948 و1971، بأنهم "مهاجرون غير شرعيين".

وواجهت رود نداءات متكررة من حزب العمال المعارض بالاستقالة.

من جهتها، تقدمت ماي بالاعتذار لأبناء المهاجرين، وقالت: "لقد خذلناكم، وأنا آسف للغاية، لكن الاعتذارات وحدها لا تكفي. يجب أن نصحح هذا الخطأ التاريخي على وجه السرعة".