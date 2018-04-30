6  صحفيين ضمن قتلى التفجير المزدوج بكابل

قالت وزارة الصحة الأفغانية إن ستة صحفيين، بينهم مصور لوكالة "فرانس برس"، قتلوا في الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع بالعاصمة كابل، اليوم الاثنين.

وقال وحيد مجروح، المتحدث باسم الوزارة، إن هناك صحفيون جرحى ضمن الضحايا الذين تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة بالعاصمة الأفغانية، دون أن يشير إلى عددهم.

ونقلت أسوشييتد برس عن المتحدث أن خمسة صحفيين يعملون لدى وسائل إعلام محلية، إلى جانب مصوّر تابع لوكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب" قتلوا في التفجير المزدوج.

وقالت قناة الجزيرة القطرية إن أحد مصوريها أصيب في الانفجار أيضاً.

وأدى التفجير إلى مقتل 25 شخصًا، بينهم 4 عناصر في الشرطة، فضلًا عن إصابة أكثر من 45 آخرين، بحسب ما أعلنت الشرطة الأفغانية.

من جهته، أدان الرئيس الأفغاني بشدة الهجوم.

وقال في بيان صدر عن القصر الرئاسي إن "الهجمات التي تستهدف الأبرياء والمصلين داخل المساجد والصحفيين، فضلا عن العملية الديمقراطية وحرية التعبير، كلها جرائم حرب".