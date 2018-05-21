مادورو يفوز بولاية رئاسية ثانية في فنزويلا

فاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.

وأوضحت تيبيساي لوسينا رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا، أنّ مادورو حسم المنافسة على رئاسة البلاد من جولتها الأولى، وحصل على 68 بالمئة من أصوات الناخبين.

وذكرت لوسينا أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تجاوزت 46 بالمئة، وأنّ مادورو حصل على تأييد أكثر من 5 ملايين و800 ناخب.

وأضافت لوسينا أنّ هنري فالكون أقرب منافسي مادورو، حصل على مليون و820 ألف صوت، بينما كان رصيد المنافس الآخر خافيير برتوجي 925 ألف صوت فقط.

وعقب إعلان نتائج الانتخابات، طعن فالكون عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، في شرعية الانتخابات وطالب بإعادتها.

وسيستمر نيكولاس مادورو في رئاسة فنزويلا حتّى عام 2025.