البيت الأبيض يعلن إلغاء قمة ترامب مع كيم في سنغافورة بسبب "عدائية" الأخير

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إلغاء القمة التي كان من المرتقب أن تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، في سنغافورة.

جاء ذلك في رسالة، وجهها ترامب إلى الزعيم الكوري الشمالي، نشرها البيت الأبيض، على صفحته تويتر اليوم.

وبحسب البيت الأبيض، فقد أبلغ ترامب كيم في الرسالة أن قمة سنغافورة لن تعقد، وذلك بسبب "الغضب الهائل" و"العدائية الصريحة" في تصريحات الزعيم الكوري الشمالي الأخيرة.

كما شدد ترامب في رسالته الى كيم على "قوة" الترسانة النووية الأميركية"، في عودة إلى حرب التصريحات والتهديدات المتبادلة بين البلدين، بعد شهور من تراجع حدة التوتر وحلول أجواء إيجابية في العلاقات الثنائية.