منظومة مائية إسرائيلية جديدة لمواجهة المتسللين الفلسطينيين عبر البحر

شرعت إسرائيل اليوم الأحد، في بناء منظومة مائية جديدة، لمنع تسلل فلسطينيين من قطاع غزة عبر البحر إلى مناطق إسرائيلية، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

ويقوم ببناء هذه المنظومة وزارة الدفاع الإسرائيلية بالتعاون مع ما تسمى "إدارة خطوط التماس"، قرب شواطئ المنطقة المسماة "زيكيم" وتقع شمال قطاع غزة.

وقررت وزارة الدفاع الإسرائيلية بناء المنظومة الجديدة بعد استخلاص العبر من العملية التي نفذها غواصون من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال حرب 2014، وتمكنوا من الوصول إلى قاعدة "زيكيم" العسكرية والاشتباك مع جنود إسرائيليين قبل تدخل الدبابات في المعركة التي انتهت بمقتل المقاتلين الفلسطينيين.

وقال وزير الدفاع افيغدور ليبرمان إن الحديث يدور عن "منظومة فريدة من نوعها في العالم، ستمنع التسلل من غزة إلى إسرائيل عبر البحر".

واعتبر ليبرمان أن هذه المنظومة "تشكل ضربة لحركة حماس، إذ أنها ستفقد الحركة قدرة استراتيجية إضافية استثمرت فيها الكثير من المال والتدريبات والعتاد في قوتها البحرية".

وحسب "يسرائيل هيوم" فإن المنظومة الجديدة ستكون "كاسر أمواج" غير قابل للاختراق، مكون من ثلاث طبقات، الأولى معدنية وستكون فوق سطح البحر، والثانية صخرية، والطبقة الثالثة ستكون من جدار من الإسلاك الشائكة.

وسيحيط المنظومة جدار رملي إضافي لتعزيزها.

ويتوقع أن تنتهي عملية إنشاء هذه المنظومة نهاية العام الجاري.