بالفيديو.. طالبة عراقية في حفل تخرجها من جامعة بوسطن الأمريكية: الحرية لفلسطين

لاقت كلمة طالبة عراقية في حفل تخرجها من جامعة بوسطن الأمريكية ترحيباً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وانتشر فيديو للطالبة العراقية "ياسمين لواء يونس" وهي تلقي كلمة الخريجين في حفل تخرج أقامته جامعة بوسطن الأمريكية.

وأمام الآلاف من الذين حضروا الحفل عبرت الطالبة العراقية عن فخرها بأصولها العراقية وهنأت المسلمين بشهر رمضان قبيل أن تختم كلمتها بالقول: "حياة السود ليست رخيصة.. الحرية لفلسطين"، وسط تصفيق حار من قبل الحضور.

وخلال كلمتها توشحت الطالبة بالعلم العراقي والكوفية الفلسطينية.