لافروف: مستعدون لتطبيع العلاقات مع واشنطن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده مستعدة لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال تلقت اقتراحات ملموسة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لافروف، اليوم الأربعاء، خلال منتدى بعنوان "قراءات (يفغيني) بريماكوف (رئيس الوزراء الروسي الأسبق)"، في موسكو.

وأشار لافروف إلى أن روسيا لا تريد مواصلة العلاقات المتوترة لا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع أي طرف آخر.

وأكّد أن حكومة بلاده تتلقى بين الحين والآخر إشارات من واشنطن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن ضرورة تطبيع العلاقات.

واستدرك وزير الخارجية الروسي بقوله: "نحن مستعدون لهذا الأمر، ولكننا ننتظر اقتراحات ملموسة".

وشدّد على أن الإملاءات لا يمكنها حل الأزمات حول العالم، مثل المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية، والاتفاق النووي مع إيران، والصراع الداخلي في أوكرانيا، أو الإرهاب في سوريا.