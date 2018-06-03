صحيفة ألمانية: الناتو يسعى لتشكيل قوة تدخل سريع من 30 ألف جندي

يسعى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإنشاء قوة خاصة مكونة من 30 ألف عسكري تستخدم خلال الحالات الطارئة، حسب صحيفة ألمانية.

ونقلت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، نقلا عن دبلوماسيين في الحلف، إن "الناتو" يرغب في تطوير قدرته على الاستجابة السريعة في حال حدوث هجوم روسي.

وأضافت الصحيفة أن الحلف يخطط لإنشاء قوة يمكنها التحرك خلال 30 يوما في حال الأزمات، وسيتم تجهيزها بمئات الطائرات والسفن الحربية.

وأوضحت أن القوة المزمع إنشاؤها ستكون قوة إضافية، بجانب قوة الردع التابعة للحلف (NRF)، والمكونة من 20 ألف عنصر.

وأشارت إلى أن "اجتماع وزراء دفاع الحلف المقرر في بروكسل الأسبوع المقبل سيبحث إنشاء القوة الجديدة".

وقالت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة إن ألمانيا ستلعب دورا قياديا في القوة.

وقال دبلوماسي في الحلف "علينا أن نكون أكثر سرعة في حال أردنا إظهار جاهزيتنا للردع والدفاع، ولابد أن نكون قادرين على نقل عدد كبير من العناصر والمعدات بشكل سريع"، بحسب المصدر ذاته.