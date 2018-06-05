مقتل 11 مدنياً في غارات جوية أمريكية شمال شرق سوريا

قتل 11 مدنياً على الأقل بينهم خمسة أطفال في غارات استهدفت قرية تحت سيطرة تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وأفاد المرصد عن تنفيذ التحالف الدولي بقيادة أميركية لهذه الضربات في إطار دعمه لهجوم تشنه ميليشيا قوات سوريا الديموقراطية في ريف الحسكة الجنوبي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "استهدفت طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي فجر الاثنين قرية الجزاع الواقعة في ريف الحسكة الجنوبي، ما تسبب بمقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال، تم سحب جثثهم الثلاثاء جراء استمرار القصف".

ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى "لوجود جرحى في حالات خطرة ومفقودين ما زالوا تحت أنقاض الدمار".

ويستهدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مناطق سيطرة التنظيم تمهيداً لتقدم قوات سوريا الديموقراطية.

وافاد عبد الرحمن عن "قصف جوي كثيف للتحالف منذ الاثنين يستهدف مناطق سيطرة التنظيم في ريف الحسكة الجنوبي" مشيراً الى أن "قوات أميركية وفرنسية وايطالية من التحالف تشارك برياً في المواجهات التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية ضد التنظيم".

وتسببت غارات التحالف على المنطقة ذاتها منذ مطلع الشهر الحالي بمقتل 14 مدنياً بينهم اربعة اطفال على الاقل، بحسب المرصد.

وبدأ التحالف الدولي عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش في صيف العام 2014 في العراق وسوريا تباعاً. وأقر الجمعة بمقتل 892 مدنياً على الأقل "بشكل غير متعمد" في ضربات نفذها بين اب/اغسطس 2014 ونهاية نيسان/ابريل 2018 في البلدين.

من جهتها، أعلنت منظمة "اير وورز" غير الحكومية التي تحصي الضحايا المدنيين في كل عمليات القصف الجوي في العالم أن ما لا يقل عن ستة آلاف و259 مدنياً قتلوا جراء قصف التحالف في البلدين.