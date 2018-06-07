رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يجتمعان غداً في فنلندا

يعقد رئيس هيئة الأركان العامة الروسي اجتماعاً مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، غدا الجمعة في هلسنكي؛ وفق ما أفادت قوات الدفاع الفنلندية، اليوم الخميس.

وأضافت قوات الدفاع الفنلندية في بيان لها أن "ممثلي القيادة العسكرية العليا لكل من الولايات المتحدة وروسيا سيعقدون لقاء في هلسنكي غدا، بهدف بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح البيان أن الجنرال فاليري غيراسيموف والجنرال جوزيف دانفورد، سيلتقيان، كلا على حدة، الرئيس الفنلندي ساولي نينستي وقائد قوات الدفاع الفنلندية يارمو ليندبرغ.

ومطلع الشهر الجاري، رجحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن يجري رئيسا هيئتي الأركان العامة الروسية والأمريكية مباحثاتهما قبيل اللقاء المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.