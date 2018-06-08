تعرف على الدول الخمس المنضمة حديثا إلى مجلس الأمن

انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، 5 أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن الدولي، لعامي 2019 و2020.

وأعلن رئيس الجمعية العامة، ميروسلاف لاجاك، فوز كل من إندونيسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان.

ففي مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، حصلت ألمانيا على 184 صوتا، وبلجيكا على 181 صوتاً.

فيما حصدت الدومينيكان 184 صوتا (لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وإندونيسيا 144 صوتا (لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ)، وجنوب إفريقيا 138 صوتا (لمجموعة البلدان الإفريقية).

وتبدأ عضوية الدول الخمس اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2019، وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول 2020.

وتحل هذه الدول محل كل من إثيوبيا وكازاخستان وبوليفيا وهولندا والسويد.

ويتألف مجلس الأمن من 15 عضوًا، 5 منهم دائمون، وهم: روسيا، والصين، وفرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، بحيث يتم في كل عام انتخاب 5 دول جديدة.