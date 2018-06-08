لبحث التطورات في سوريا.. لقاء يجمع رئيسي الأركان الروسي والأمريكي في فنلندا

بحث رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، ونظيره الأمريكي، جوزيف دانفورد، اليوم الجمعة، التطورات في سوريا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، بأن الاجتماع عقد في مدينة "وانتا"، بالقرب من العاصمة الفلندية هلسنكي.

وأشار البيان أن الجانبين بحثا الأوضاع في سوريا، وأكدا ضرورة تحقيق الاستقرار فيها بأسرع وقت.

كما بحثا ضرورة خفض حدة التوتر في أوروبا، والقضايا الأمنية ذات الشأن المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد العلاقات بين الجانبين توترًا على المستوى العسكري من وقت لآخر، بسبب خلافات في عدة ملفات، أبرزها سلوك موسكو في سوريا وأوكرانيا، من جهة، وتوسع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ونشر واشنطن منظومة دفاعية في العديد من الدول المجاورة لروسيا، من جهة أخرى.