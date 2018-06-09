الكرملين: فيينا موقع محتمل لقمة بوتين - ترامب

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ذكرا فيينا كمكان محتمل للقمة بينهما، لكن لم يتخذ حتى الآن أي قرار بهذا الشأن.

أفاد المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف للصحفيين السبت بأن بوتين وترامب ناقشا احتمالات اجتماعهما في مكالمة هاتفية في مارس / أذار وتحدثا عن مواقع محتملة، بينها فيينا.

وفي حديثه في تشينغداو في الصين حيث يشارك بوتين في قمة إقليمية، أشار بيسكوف إلى أنه "لم تكن هناك اتفاقات أو تفاهمات محددة، ولا تجري مناقشات محددة الآن".

أضاف بيسكوف أن القضية طرحت للنقاش أيضا خلال محادثات بوتين مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في وقت سابق هذا الأسبوع ، لكنه أكد أن روسيا والولايات المتحدة في حاجة أولا إلى التوصل إلى اتفاق.