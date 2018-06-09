ماكرون لترامب: لا أحد يبقى إلى الأبد ولا نمانع تحول مجموعة السبعة إلى ستة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه لا يمانع في أن يصبح عدد أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية ستة، في إشارة إلى حجم الخلاف المتسع بين الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب وحلفائها حول العديد من القضايا وكان آخرها الحمائية التجارية.

وقال ماكرون، جواباً على سؤال لأحد الصحفيين، يوم الخميس الماضي، قبيل سفره إلى كندا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، حول ما إن كانت المشكلة مع ترامب تكمن في أنه لا يهتم في أن يكون معزولاً: "ربما، ولكن لا أحد يبقى إلى الأبد".

وأضاف: "الدول الستة في المجموعة بدون الولايات المتحدة تشكل بمجموعها سوقاً أكبر من السوق الأمريكية".

وتابع: "لن تكون هناك سيطرة على العالم إذا عرفنا كيف ننظم أنفسنا، لا نريد أن نكون شيئاً واحداً".

وفي إشارة إلى تبني ماكرون نبرة أكثر تصعيداً تجاه الولايات المتحدة وتحمل في طياتها تهديداً واضحاً، قال الرئيس الفرنسي: "ربما لا يهتم الرئيس الأمريكي في كونه معزولاً اليوم، لكننا لا نمانع أن نكون ستة إذا احتاج الأمر".

واعتبر أن الدول الستة "تمثل القيم، والسوق الاقتصادية، وأكثر من ذلك تمثل قوة حقيقية على المستوى الدولي".