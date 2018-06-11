إيران تنصح كيم جونغ أون بالحذر في لقائه مع ترامب

مع ترقب العالم بأجمعه للقمة التي ستجمع ديكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تضع حداً لبرنامج التسليح النووي الكوري، نصحت إيران كوريا الشمالية بتوخي الحذر خلال التفاوض مع الرئيس ترامب وهو من انسحب من الاتفاق النووي معها.

فقد ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الاثنين أن على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن يتعامل مع قمة ترامب هذا الأسبوع "بوعي".

وأضاف "إيران تنظر إلى ترامب والولايات المتحدة بتشاؤم كبير، إنهما مشهوران بعدم الوفاء بالمعاهدات والالتزامات."

هذا وقد انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، والذي توصلت إليه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بالإضافة إلى إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا. وفي الاتفاق أن على إيران الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

كما أعلن ترامب إعادة العقوبات الأمريكية، في حين يحاول الأوروبيون الحفاظ على الاتفاق.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة غدا الثلاثاء.