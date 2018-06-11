سخرية روسية من خلافات قادة مجموعة الدول السبع

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأحد، من الخلافات التي نشبت بين قادة مجموعة الدول السبع الكبرى (G7)، بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع البيان الختامي لقمة المجموعة في كندا.

وقالت زاخاروفا، في منشور عبر "فيسبوك": "عقب دعوة روسيا إلى الحد من تصرفاتها المزعزعة للاستقرار، بدأ أعضاء مجموعة السبع الكبرى يتصارعون ويتهمون بعضهم بعضا بالكذب ويتبادلون أشد العبارات".

والجمعة الماضية، انطلقت أعمال قمة قادة مجموعة الدول السبع الكبرى، بنسختها الـ44، في مقاطعة "كيبك" جنوب شرقي كندا.

ورفض ترامب التوقيع على البيان الختامي لقمة المجموعة، عقب انتقادات وجهها رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لقرار واشنطن فرض رسوم جمركية على وارداتها من الصلب والألمنيوم.

وانتقد ترامب بشدة تصريحات ترودو، في تغريدات نشرها على "تويتر"، واصفًا الأخير بأنه "منافق" و"ضعيف".

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، دخلت حيز التنفيذ رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب (25 %) والألمنيوم (10 %) القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.

وأغضب القرار الأمريكي الأوروبيين بشكل كبير؛ بسبب الضرر الذي سيلحقه بصناعة الصلب والألمنيوم الأوروبية.

كانت روسيا انضمت إلى مجموعة السبع في 2002، بعضوية كاملة، وتغير اسم المجموعة إلى "مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى".

لكن جرى استبعاد موسكو في خضم خلاف مع الغرب في 2014، على خلفية ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية من جانب واحد، وعاد اسم المجموعة إلى "مجموعة السبع".

وتتكون مجموعة السبع الكبرى حاليًا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.