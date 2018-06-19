دي مستورا يبحث مع ثلاثي "أستانة" تشكيل "لجنة دستورية" سورية

عقد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، اجتماعاً مع مسؤولين أتراك وروس وإيرانيين، بصفتهم ممثلين عن الدول الضامنة للمفاوضات السورية في أستانة، بخصوص مسألة تشكيل لجنة دستورية.

وعقد الاجتماع المغلق اليوم الثلاثاء في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حيث يبحث المجتمعون موضوع قرار تشكيل لجنة دستورية، الذي اتخذ في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية، في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويمثل تركيا في هذه الاجتماعات "سادات أونال"، مساعد مستشار وزارة الخارجية التركي، كما مثلها في اجتماعات أستانة، والجانب الروسي يمثله المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلايمير بوتين إلى سوريا "ألكساندر لافرينتييف"، والجانب الإيراني يمثله مساعد وزير الخارجية الإيراني "حسين جباري".

جدير بالذكر أن دي مستورا أعلن، الأسبوع الماضي، أنهم يُركزون جهودهم لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، حيث أشار إلى أن النظام اقترح 50 اسماً ليشاركوا في اللجنة، وأن الجهود متواصلة لاستكمال قائمة المرشحين للجنة الدستورية عن المعارضة.

وتعتبر "اللجنة الدستورية" من أبرز مخرجات مؤتمر "سوتشي"، الذي استضافته روسيا، في يناير/كانون الثاني الماضي، التي من المقرر أن تعمل على إعادة صياغة الدستور في سوريا.

وتأمل الأمم المتحدة أن تنجح هذه اللجنة في مهمتها، لتحقيق انفراجة على طريق إنهاء الصراع الدموي الدائر في سوريا منذ 2011.

وكانت تركيا وروسيا وإيران (الأطراف الضامنة) اتفقت، في مايو/أيار 2017، على إنشاء "مناطق خفض توتر" بمحافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (شمال غرب)، في إطار المباحثات التي جرت بالعاصمة الكازاخية أستانة.

كما تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء "منطقة خفض توتر" في إدلب (شمال غرب)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، في إطار الاتفاق ذاته.