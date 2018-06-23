اثيوبيا.. 4 قتلى بانفجار استهدف تجمعاً بأديس أبابا حضره رئيس الوزراء

قتل 4 إثيوبيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم السبت، جرّاء انفجار قنبلة استهدفت تجمعًا حضره رئيس الوزراء "آبي أحمد"، في العاصمة أديس أبابا، حسب شبكة "أوروميا للإعلام" في إثيوبيا (خاصة).

وقال "آبي أحمد" في خطاب بثه التلفزيون الإثيوبي الوطني، إنّ "عدداً قليلاً قُتل، وأُصيب آخرون جراء الانفجار"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف أنّ الحادثة "محاولة متعمدة لإيذاء الأبرياء"، حسب ما نقل موقع "أديس ستاندر" الإثيوبي (خاص).

فيما شدد "آبي أحمد" على أنّ حوادث كهذه "لن تمنع الحزب (الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو) من متابعة أجندته للإصلاح".

وفي السياق، ذكر موقع "أديس ستاندر" أن الانفجار وقع مباشرة بعد انتهاء "آبي أحمد" من خطابه أمام الجماهير التي تجمعت في مليونية بساحة "ميسكيل" الرئيسية بالعاصمة، تأييداً لرئيس الوزراء.

كما أفاد الموقع بأن سلطات الأمن اعتقلت امرأتين ورجل على خلفية الواقعة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إثيوبية، جلوس "آبي أحمد" على المنصة الرئيسية أثناء الحادثة، وبدا أنه سمع دوي الانفجار.