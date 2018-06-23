نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور دول أوروبية وأفريقية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن نائب وزير الخارجية جون سوليفان سيزور كل من هولندا، والدنمارك، والجزائر، والمغرب، نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت، في تغريدة عبر موقع "تويتر، إن سوليفان سيزور بعض الدول الأوروبية وشمال إفريقيا، خلال الفترة الممتدة بين 25 و29 يونيو الجاري.

وأضافت أن "هدف الزيارة هو مناقشة جملة من الأولويات الأمريكية، بما في ذلك الجهود المشتركة للمحافظة على هزيمة تنظيم داعش بشكل دائم، وتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والتحديات الأمنية العالمية".