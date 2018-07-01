في حادثة مروعة بالهند.. العثور على ١٠ جثث لعائلة معلقة بسقف منزلها

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، عثورها على 11 جثة، لضحايا من عائلة واحدة قتلوا في ظروف غامضة، داخل منزل في إحدى القرى بالعاصمة نيودلهي.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الشرطة المحلية أن 10 من القتلى عثر عليهم معصوبي العيون، ومعلقين في السقف، وجثة لامرأة تبلغ من العمر 70 عامًا على أرض المنزل.

وقال فينيت كومار، المسؤول في الشرطة إن جميع الضحايا (3 نساء و4 فتيات و4 رجال) ينتمون إلى نفس العائلة، وكانوا يعيشون في منزل واحد، بقرية براري، شمالي العاصمة.

ولفت أنه تم إرسال جميع الجثث إلى الطب الشرعي لتشريحها.

وأضاف المسؤول أن الشرطة تحقق فيما إذا لقيت الضحايا حتفها انتحارًا أم قتلًا.

وأوضحت الشرطة أنه لا توجد علامات أعيرة نارية على أجساد القتلى، أو ما يشير إلى أنه تم إدخالهم عنوة إلى المنزل.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز المحلية أن الأسرة كانت تعيش في المنزل منذ أكثر من عقدين.

وقالت إن المنزل يعود إلى رجل أعمال كان يدير متجرًا للألواح الخشبية ومنتجات الألبان.