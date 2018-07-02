بلجيكا توقف زوجين إيرانيين بتهمة التخطيط لهجمات في فرنسا

أوقفت السلطات البلجيكية اثنين من مواطنيها، بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات، في فرنسا تستهدف المعارضة الإيرانية هناك.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مكتب الإدعاء العام الفيدرالي، اليوم أن الموقوفين (زوج وزوجته) كلاهما في الثلاثينات من العمر ( من أصل إيراني) يشتبه في تخطيطهما لشنّ هجوم بقنبلة ضد منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، في بلدة فيلبينت بالقرب من العاصمة باريس.

وأوضح الإدعاء العام أنه تم إلقاء القبض عليهما الزوجين في سيارة مرسيدس، وبداخلها نحو نصف كيلو غرام من متفجرات (TATP)، وفتيل تفجير.

وعقب احتجازهما، شنت الشرطة حملات مداهمة لـ5 منازل، أمس، دون ذكر مزيد من التفاصيل.