بوتين يرسل برقية تهنئة لترامب بعيد الاستقلال

أعلن دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الأخير هنأ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعيد الاستقلال الذي يحتفل به الأمريكيون يوم 4 يوليو/ تموز من كل عام.

وقال بيسكوف ردًا على سؤال حول إرسال بوتين برقية تهنئة لترامب: "نعم أرسل". إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل البرقية.

وتأتي هذه الخطوة قبيل أيام من لقاء مرتقب بين بوتين وترامب في 16 تموز/ يوليو الجاري، بمدينة هلسنكي الفنلندية، وينوي قادة البلدين بحث آفاق تنمية العلاقات بين موسكو وواشنطن، وأيضًا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.

وساءت العلاقات الروسية الأمريكية بسبب الأزمة الأوكرانية، وقيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014، عقب استفتاء غير قانوني، وذلك في خطوة واجهت رفضًا أوروبيًا وأمريكيًا واسعًا، حيث تم فرض عقوبات على موسكو بسببها.