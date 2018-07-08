أزمة بين إيران وهولندا على خلفية مخطط تفجير كان سيستهدف "مجاهدي خلق"

احتجت طهران الأحد على طرد هولندا دبلوماسيين إيرانيين اثنين، وهددت لاهاي بـ"الردّ" على هذا "التصرف غير الودي ذي التأثيرات المدمرة".

وكانت هولندا أعلنت الجمعة الماضي أن موظفين من السفارة الايرانية طُردا من البلاد بتاريخ 7 حزيران/ يونيو الماضي، من دون توضيح الأسباب.

واستُدعي سفير هولندا لدى ايران إلى وزارة الخارجية حيث أبلغ أن "إيران تحتفظ بحق الردّ" على هذا الطرد، حسب ما أعلنت الخارجية الايرانية في بيان نشر باللغة الانكليزية على موقعها الالكتروني.

وجاء في البيان أن القرار الذي اتخذته السلطات الهولندية "غير منطقي وغير شرعي" و"طهران تنتظر من المسؤولين الهولنديين الامتناع عن اطلاق التهم المنافية للمنطق والتي لا أساس لها ضد الآخرين".

وأضاف أن إيران "بصفتها ضحية الارهاب، تدعو جميع دول المجتمع الدولي إلى مكافحة الارهاب بتصميم ومن دون تمييز".

وقالت الخارجية الايرانية إنها تنتظر من هولندا "احترام التزاماتها الدولية" و"توقيف واحالة الى القضاء العناصر الارهابيين" المستهدفين بمذكرة توقيف صادرة عن منظمة الانتربول، في إشارة إلى أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وجرى طرد الدبلوماسيين الايرانيين قبل حملة الاعتقالات التي أعلنتها الأسبوع الماضي السلطات الفرنسية والبلجيكية والألمانية وشملت ستة اشخاص، بينهم دبلوماسي ايراني يعمل في فيينا، متهمين بالتورط في خطة تفجير كان سيستهدف تجمعا لمنظمة مجاهدي خلق في 30 حزيران/ يونيو بضواحي باريس.