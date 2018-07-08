تايلاند تطلق عملية بمشاركة دولية لإنقاذ "أطفال الكهف"

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الأحد، بدء عملية إنقاذ الأطفال العالقين في أحد كهوف البلاد مع مدربهم لكرة القدم، منذ أكثر من أسبوعين.

وقال نارونجساك أوسوتاناكورن، القائم بأعمال حاكم إقليم تشيانغ راي، إن 13 أجنبيًا وخمس غواصين تايلانديين سيشاركون في عملية الإنقاذ، فيما سيرافق كل طفل محاصر غواصان اثنان أثناء عملية استخراجهم بشكل تدريجي.

ورجّح المسؤول أن تستغرق عملية إنقاذ أول شخص عالق في الكهف 11 ساعة على الأقل.

بدوره، قال تشالونغتشاي تشاياكام، اللواء في الجيش التايلاندي إن العملية الكلية لاستخراج جميع العالقين قد تستغرق من يومين إلى أربعة أيام، مضيفًا أن ذلك يتوقف على حالة المياه التي تغمر الكهف.

وأعلنت السلطات التايلاندية، الإثنين الماضي، العثور على الأطفال ومدربهم أحياء، بعد أن حاصرتهم المياه لمدة 9 أيام داخل كهف في مدينة شيانغ راي، شمالي البلد الآسيوي.

وعثر عليهم غواصان بريطانيان، بعد رحلة بحث مكثفة.

وظهر الأطفال ومدربهم في مقطع مصور من داخل الكهف المظلم، وبدت عليهم علامات الشحوب ونقص التغذية.

وأعلنت القوات التايلاندية أن إخراج الأطفال من الكهف يستلزم تعلمهم السباحة، أو الانتظار لأشهر عديدة (نحو 4 أشهر) ريثما تنحسر المياه من الكهف، لأن موسم الأمطار فيتايلاند يستمر عادة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول.