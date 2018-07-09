الحصيلة المؤقتة لضحايا الأمطار الغزيرة في اليابان ترتفع إلى 100 قتيل

ارتفعت الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة في غرب اليابان إلى مئة قتيل، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة صباح الاثنين.

وأوضح المتحدث يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحافي أن 87 من الضحايا المئة أعلنت وفاتهم فيما 13 في حال توقف القلب والجهاز التنفسي، ما يعني أن بلاغ وفاتهم لم يصدر بعد.

وفي مدينة كومانو وقعت انزلاقات تربة هائلة جرفت منازل لم يبق منها سوى أكوام من الأخشاب.

وتسعى فرق الإنقاذ للعثور على 12 شخصا ما زالوا مفقودين الاثنين في أحياء غمرتها الوحول بالكامل ودمرت العديد من المنازل فيها.

وقال عسكري "إننا نزيل الحطام بواسطة معدات ثقيلة حيث نستطيع القيام بذلك. كما نزيل ركام منازل دمرت، وإلا لن نتمكن من الوصول إلى أي ناجين قد يكونوا عالقين تحتها".

وهذه واحدة من أخطر الكوارث من هذا النوع في السنوات الأخيرة في اليابان، وقد تجاوز عدد الضحايا الحالي حصيلة الانهيارات الأرضية في هيروشيما في عام 2014، التي وصلت إلى 74 قتيلا.