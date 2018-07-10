الناتو: أكثر من تريليون دولار حجم الإنفاق الدفاعي للحلف في 2018

تعتزم الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، تخصيص أكثر من تريليون دولار، لموازنة الإنفاق الدفاعي للحلف خلال العام الجاري، وفق تقرير تقديري نشره الحلف، اليوم الثلاثاء.

ووفق التقرير، تعتزم الولايات المتحدة تخصيص نحو 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي لها خلال العام الحالي، واليونان نحو 2.27 %، وإستونيا 2.14 %، وبريطانيا 2.10 %، ولاتفيا 2 %.

وتعتزم فرنسا تخصيص 1.81 % من إجمالي الناتج المحلي لها خلال هذا العام، وألمانيا 1.24 %، وهولندا 1.35 %، وإيطاليا 1.15 %، فيما تعتزم تركيا تخصيص 1.68 %.

أما الدول الأقل تخصيصًا، فهي لوكسمبورغ نحو 0.55 %، فيما بلجيكا وإسبانيا ستخصص نحو 0.93 %.

وتنوي دول الأعضاء في الناتو تخصيص تريليون و13 مليارا و406 ملايين دولار لموازنة الإنفاق الدفاعي للحلف في 2018.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين الدول الأعضاء في حجم الإنفاق الدفاعي للحلف، بمبلغ 706 مليارات و63 مليون دولار ما يعادل أكثر من نصف حجم الإنفاق الكلي للحلف، ثم بريطانيا بمبلغ 61.5 مليار دولار، تليها فرنسا بـ 52.2 مليار دولار.

وتأتي ألمانيا في المركز الرابع بمبلغ 51.09 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ 25.78 مليار دولار، وكندا بـ 21.6 مليار دولار، فيما ستخصص تركيا مبلغ 15.219 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي لها.

وتنطلق غداً الأربعاء، قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف.

وسيبحث زعماء دول الأعضاء في الحلف، عدة قضايا، منها محاربة الإرهاب، وتقاسم المسؤوليات، وسياسة "الباب المفتوح"، والتعاون بين "الناتو" والاتحاد الأوروبي، وإجراء تغييرات في الهيكلية القيادية للحلف.

ومن المنتظر أن تلتئم القمة، في ظل التوتر في العلاقات عبر الأطلسي، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص تقاسم المسؤولية في الحلف.