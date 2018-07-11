مسؤول إيراني: دول الاتفاق النووي طرحت عدم استخدام الدولار في التعاملات التجارية

أعلن مسؤول إيراني أن الدول الأطراف في الاتفاق النووي تدرس خيار عدم استخدام الدولار الأمريكي في تعاملاتها التجارية مع بلاده، بصفته أحد الحلول المطروحة لتجنب العقوبات الأمريكية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني، إن الاجتماع مع وزراء خارجية دول 4+1 الأطراف في الاتفاق النووي، الذي عقد الجمعة، طُرح خلاله مقترح ضرورة عدم استخدام الدولار في التعاملات التجارية بين إيران والدول الشركاء، وتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن المجتمعين بحثوا مقترحات عملية حول القطاع المصرفي وقطاع البترول أيضاً.

وأوضح أن من بين المواضيع الأخرى التي تم بحثها في الاجتماع هو البحث عن سبل إقامة استثمارات في إيران رغم العقوبات الأمريكية.

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا الجمعة الماضي، اجتماعاً حول الاتفاق النووي الإيراني شارك فيها وزراء خارجية كل من إيران، والاتحاد الأوروبي، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، وبريطانيا، حيث تم تبادل الآراء حول خريطة طريق لمواصلة الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها.