إسبانيا توقف إرهابي بارز متهم بقتل 7مدنيين أتراك عام 1994

ألقت السلطات الإسبانية، القبض على عضو بمنظمة منظمة "د هـ ك ب-ج" الإرهابية (يسارية متطرفة) مُدرج على النشرة الحمراء التركية، ومتورط بمقتل 7 مدنيين أتراك عام 1994.

وبحسب معلومات من مصادر أمنية، اليوم السبت، فإن رئاسة قسم الانتربول - يوروبول في المديرية العامة للأمن التركي، كثفت جهودها بغية القبض على العضو "س. غ".

وأشارت المصادر أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على "س. غ" المدرج على النشرة الحمراء.

وأفادت المصادر أن الشخص المذكور، هو أحد المسؤولين عن مقتل 7 مدنيين في ولاية "تونج إيلي" شرقي تركيا في سبتمبر/ أيلول 1994.

وسبق أن اشتبك الإرهابي مع قوات الأمن التركية في نوفمبر/تشرين الثاني 1994، في تونج إيلي.