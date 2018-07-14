ترامب يكسر البروتوكول 3 مرات خلال لقاء ملكة بريطانيا

كسر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، البروتوكول الملكي في بريطانيا ثلاث مرات أثناء اجتماعه بالملكة "إليزابيث" أمس الجمعة، حسب وسائل إعلام بريطانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم السبت، أن الملكة إليزابيت (92 عاما) اضطرت لانتظار ترامب لمدة نحو 15 دقيقة في ظل حرارة بلغت 27 درجة مئوية بسبب تأخره في الوصول للمكان المقرر للقائهما في قلعة ويندسور (جنوب شرق).

وأضافت أن ترامب كسر البروتوكول للمرة الثانية عندما رفض الإنحناء للملكة وفق التقاليد المحلية، واكتفى بمصافحتها، وكذلك اكتفت زوجته "ميلانيا" بمصافحة الملكة.

وحسب المصدر نفسه، كسر ترامب البروتوكول للمرة الثالثة عندما دُعي لاستعراض حرس الشرف وأدار ظهره للملكة وسبقها في السير بشكل ملفت.

ولقيت تلك التصرفات استهجانا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا حيث وصفها البعض بأنها "وقاحة" و"عدم احترام"، وفق "ديلي ميل".

وتزامن مع زيارة ترامب الأولى لبريطانيا التي بدأها الخميس الماضي موجة احتجاجات واسعة رفضا لسياساته.

وعلق ترامب على ذلك في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" قائلاً إن "تلك الاحتجاجات جعلته يشعر بأنه غير مرحب به".