تفاصيل قمة هلسنكي بين ترامب وبوتين

أصدرت الجهات المعنية بقمة هلسنكي، اليوم السبت، بيانا أفادت فيه أن "القمة الروسية الأمريكية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي ستبدأ الاثنين المقبل.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيستمر ثلاث ساعات، مع عقد مؤتمر صحفي مشترك، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء في بيان قمة "هلسنكي 2018": "سيبدأ اجتماع الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي في تمام الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي".

كما أنه من المقرر أن يجتمع بوتين والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي.

والأربعاء الماضي، قال ترامب إنه سيبحث مع بوتين القضايا المتعلقة بـ "سوريا وأوكرانيا" وغيرها من الموضوعات.

يشار أن الرئيس الروسي عقد لقاءين مقتضبين مع نظيره الأمريكي، وذلك على هامش قمم دولية خلال العام الماضي.

غير أن قمة رسمية كاملة بين الرئيسين تم تأجيلها، عقب اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، والتي أفرزت فوز ترامب.