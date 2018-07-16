ترامب يؤكد انه أجرى محادثات "مباشرة وصريحة ومثمرة للغاية" مع بوتين

اشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بالحوار "المباشر والصريح" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد قمة تاريخية في هلسنكي بين الزعيمين.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك "لقد اختتمت للتو اجتماعا مع الرئيس بوتين بشأن سلسلة من القضايا المهمة لبلدينا، اجرينا حوارا مباشر وصريحا ومثمرا للغاية".

وبينما اعتبر ترامب أن قمة هلسسنكي مع بوتين "ليست سوى بداية"، لفت إلى انه يتمنى أن يلتقي مجددا مع بوتين "لحل جميع المشاكل التي تواجهنا".

ورأى ترامب أن "العلاقات مع روسيا كانت سيئة والآن تغيرت الأمور"، وقال ترامب: "سأتخذ مخاطرة سياسية من أجل السلام".

وفي ملف آخر، كشف ترامب عن أنه اتفاق مع روسيا على أن موسكو لن تسمح لإيران بالاستفادة من هزيمة داعش.

واعتبر ترامب أن التحقيق الاميركي حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "كارثة" للولايات المتحدة.