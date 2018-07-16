مدير "سي أي إيه" السابق: ترامب في جيب بوتين

اعتبر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) جون برينان، أن الرئيس دونالد ترامب أصبح "في جيب بوتين (الرئيس الروسي) بشكل كامل".

جاء ذلك في تغريدة نشرها برينان عبر حسابه بتويتر عقب انتهاء القمة التي جمعت ترامب ببوتين، اليوم الإثنين، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال برينان، إن "إجابات ترامب خلال المؤتمر الصحفي تفوق الجرائم العظمى والجنح ونوع من الخيانة".

وأضاف أن، "تعليقات ترامب لم تكن شريرة فقط، بل هو في جيب بوتين بشكل كامل".

وتساءل برينان عن دور الحزب الجمهوري فيما يحدث حاليًا، قائلًا: "إلى الجمهوريين الوطنيين، أين أنتم؟".

وأعرب ترامب عقب القمة عن رغبته في تحسين العلاقات بين الجانبين، ووصف التحقيق الذي تجريه بلاده بشأن التدخل الروسي في الانتخابات بأنه "كارثة".

وكان ترامب استبعد مرارًا أن تكون روسيا قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية العام 2016 لمساعدته في الفوز بالرئاسة أمام منافسته هيلاري كلينتون.

غير أنّ تحقيقات أمريكية تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو أن ترامب عرقل تحقيقًا حول القضية نفسها، من خلال طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، السابق جيمس كومي في مايو/ أيار 2017.