ترامب يصف محادثاته مع بوتين بأنها "أفضل بكثير" من لقاءاته في قمة الناتو

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن اولى محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كانت "افضل بكثير" من لقاءاته خلال قمة الحلف الاطلسي، منتقدا التغطية الاعلامية لجولته الاوروبية في الايام الاخيرة.

وكتب ترامب في تغريدة "مع انني عقدت قمة ممتازة مع الحلف الاطلسي جمعنا خلالها مبالغ ضخمة، الا ان المحادثات مع بوتين في روسيا كانت أفضل بكثير. للاسف ان وسائل الاعلام لم تنقل ذلك بهذا الشكل والأخبار الكاذبة خرجت عن السيطرة".

وأدت قمة حلف شمال الاطلسي الاسبوع الماضي التي وجه ترامب خلالها انتقادات لاذعة لحلفائه حول نفقات الدفاع الى توتر شديد في العلاقات داخل الحلف، في تناقض واضح مع الود الظاهر خلال لقاء ترامب وبوتين الاثنين.

وبدا ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك وكأنه يؤيد نفي بوتين لأي تدخل من قبل بلاده في الانتخابات الرئاسية في 2016 ما اثار استنكارا واسعا في الداخل.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحافي إن مسؤولي الاستخبارات في بلاده يتهمون روسيا بقرصنة رسائل الكترونية للحزب الديمقراطي تتضمن معلومات يمكن ان تسيء الى حملة منافسته هيلاري كلينتون.

لكنه شدد على فوزه بشكل نزيه قائلا "الرئيس بوتين يقول ان روسيا لم تقم بذلك وسأقول الاتي: لا أرى سببا لان تكون هي".