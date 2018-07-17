"رولز رويس" تستعد لإطلاق "التاكسي الطائر"

أعلنت شركة "رولز رويس" البريطانية لصناعة المحركات، أنها تعمل على مشروع "تاكسي طائر"، يتوقع أن يطرح للاستخدام التجاري بحلول العام 2020.

ونشر موقع "بي بي سي"، أن المركبة الطائرة التي وضعت الشركة مخططاتها، يمكن لجناحيها الدوران بزاوية 90 درجة، ما يجعلها قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا.

وتتوقع الشركة، أن يسهم التاكسي الطائر في حل مشكلة الازدحام المروري في المدن الكبيرة.

وستبلغ سرعة التاكسي الطائر حوالي 402 كيلومترا في الساعة، ويمكنها التحليق في رحلات يبلغ طولها 800 كيلومتر في المرة الواحدة.

ويستطيع التاكسي الطائر، حمل 4 أو 5 أشخاص، وستعمل توربينات المحرك بقوة 500 كيلووات.

وكانت شركة "أوبر"، أعلنت في وقت سابق، أنها تعمل على مشروع تاكسي طائر مماثل.