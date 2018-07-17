منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحثت منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى المنظمة، ميشيل سيفغون ديرسو، في مدينة جدة السعودية، الاثنين.

وقال بيان لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إن الجانبين تبادلا بشكل مكثف وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الجانبان، عن حرصهما على مواصلة الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة.

بدوره، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على تحديد القضايا المشتركة، والتدابير العملية بخصوص المشاريع المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وخلال العقد الماضي، تصاعدت ظاهرة "الإسلاموفوبيا" (رهاب الإسلام) في العديد من دول أوروبا، فيما تسعى منظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة، مقرها جدة) إلى تعزيز الحوار والتسامح بين الثقافات وأصحاب الديانات المختلفة.