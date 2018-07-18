البيت الابيض يؤكد أن "التهديد" الروسي لا يزال قائما

أكد البيت الابيض الاربعاء ان "التهديد" الذي تشكله روسيا على الديموقراطية الاميركية "لا يزال قائما"، موضحا ان تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول هذا الموضوع أسيء تفسيرها.

وسئل ترامب في وقت سابق عما اذا كانت روسيا، المتهمة بالتدخل في الانتخابات الاميركية، لا تزال تستهدف الولايات المتحدة، فرد "كلا".

لكن المتحدثة باسمه ساره ساندرز اوضحت انه اراد بجوابه هذا القول انه لن يرد على الاسئلة، وقالت "تحدثت الى الرئيس، لم يكن يرد على السؤال".

واضافت ان "الرئيس وادارته يقومان بعمل شاق للتأكد من عدم قدرة روسيا على التدخل في انتخاباتنا كما فعلت في الماضي".

وتابعت "نعتقد ان التهديد لا يزال قائما".

وشدد مدير الاستخبارات الاميركية دان كوتس الاثنين على الخلاصات "الواضحة" التي توصلت اليها اجهزته حول تدخل روسي في انتخابات 2016، لافتا الى ان موسكو تبذل "جهودا" ل"تقويض" الديموقراطية الاميركية.

ويأتي هذا الجدل الجديد بعد جدل سابق اثاره المؤتمر الصحافي لترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي والذي ادلى خلاله الرئيس الاميركي بمواقف اعتبر متساهلة حيال بوتين.