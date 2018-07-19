البيت الأبيض: ترامب يرفض طلب بوتين السماح لروسيا باستجواب أمريكيين

قال البيت الأبيض، مساء الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرفض طلب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، السماح لروسيا باستجواب أمريكيين يتهمهم الكرملين بجرائم غير محددة.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" نقلًا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن ترامب يرفض طلب بوتين السماح لواشنطن بالوصول إلى روس تتهمهم الولايات المتحدة بالتدخل بانتخاباتها الرئاسية عام 2016، مقابل استجواب موسكو أمريكيين يتهمهم الكرملين بارتكاب جرائم غير محددة.

وقالت ساندرز، إن الطلب "تم تقديمه بحسن نية" من قبل بوتين لكن ترامب "يرفضه".

وأضافت أن الولايات المتحدة لا تزال تأمل مساهمة بوتين "بإحضار 12 روسيًا، توجه وزارة العدل الأمريكية اتهامات ضدهم، إلى الولايات المتحدة لإثبات براءتهم أو العكس".

وأمس الأربعاء، قال البيت الأبيض، إن طلب بوتين قيد الدراسة، رغم أن وزارة الخارجية وصفت مزاعم روسيا ضد الأمريكيين بأنها "سخيفة".

والأسبوع الماضي، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جديدة إلى 12 شخصاً قالت إنهم ضباطاً في الاستخبارات الروسية، باختراق حسابات مسؤولين في الحزب الديمقراطي والحملة الرئاسية للمرشحة هيلاري كلينتون، خلال الانتخابات الأمريكية الرئاسية لعام 2016.

والاثنين الماضي، التقى ترامب بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وأعرب ترامب عقب القمة عن رغبته في تحسين العلاقات بين الجانبين، ووصف التحقيق الذي تجريه بلاده بشأن التدخل الروسي في الانتخابات بأنه "كارثة".