بلجيكا تغلق مجالها الجوي بسبب "مشكلة تقنية"

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الخميس، إغلاق مجالها الجوي عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت غرينيتش، بسبب ما اعتبرته "مشكلة تقنية".

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية، عن الشركة المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية قولها، إن "إغلاق المجال الجوي جاء بسبب مشكلة تقنية تكمن في تحميل البيانات المتعلقة بخطط الطيران".

وأفاد المتحدث باسم الشركة، أن الأخيرة تعمل في الوقت الحالي على حل الأزمة.

ومن المتوقع أن تعود الحركة الجوية إلى طبيعتها، حوالي الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينيتش؛ ومن ثم أغلق المجال الجوي بستة مطارات بلجيكية، وفقا لمتحدث الشركة.