زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب وسط وجنوبي المكسيك

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات، اليوم الخميس، جنوبي ووسط المكسيك، ولم ترد أنباء عن ضحايا أو أضرار، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال وقع قرب مدينة "هواجوابان دا ليون"، في ولاية أوكساكا الجنوبية، وتبعد 230 كم جنوب شرقي العاصمة، مكسيكو سيتي.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن هيئة الدفاع المدني الفيدرالية في المسكيك، عدم ورود أنباء فورية عن حوادث.

وأخلى موظفون يعملون في أبراج بالعاصمة مكسيكو سيتي، مبانيهم بشكل مؤقت، على إثر الزلزال، وفق المصدر ذاته.

تجدر الإشارة أن زلزالًا بقوة 7.1 درجات أسفر عن مصرع 369 شخصًا في المكسيك في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، معظمهم في العاصمة، كما تسبب بتدمير مئات المباني.