الجيش الروسي يتسلم 10 مقاتلاتSU-35 و49 صاروخ كاليبر

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها البحرية تسلمت في النصف الأول من العام الحالي، 49 صاروخًا مجنحًا من طراز "كاليبر"، فيما تنتظر قواتها الجوية تسلم 10 مقاتلات من طراز"SU-35" متعددة المهام.

ونقلت وكالة "تاس" المحلية، عن نائب وزير الدفاع، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار خطة تعزيز وتطوير الجيش الروسي.

وقال كريفوروتشكو، إن "3 سفن حربية جديدة التحقت خلال النصف الأول من العام 2018 بالتشكيلة القتالية للأسطول البحري"، مشيرًا أن القوات البحرية تسلمت أيضًا 49 صاروخا من طراز "كاليبر".

وفي السياق نفسه، أكد مدير مصنع "غاغارين" للطائرات الحربية في كومسومولسك-نا-أموري (التابع لشركة سوخوي للصناعات الجوية) ألكسندر بيكراش، أن شركة "سوخوي" تخطط في عام 2018، لتزويد القوات الجوية الروسية، بـ 10 طائرات من طراز"SU-35" متعددة الوظائف.

وقال بيكراش: "حتى هذه اللحظة، ووفقا لشروط العقد الحكومي، تم تصنيع ثلاث طائرات مقاتلةSU-35-S متعددة المهام والوظائف فائقة القدرة على المناورة".

وأضاف أن " الشركة تخطط خلال العام الجاري، لإنتاج سبع طائرات أخرى من نفس الطراز بموجب الطلبية الحكومية لصالح وزارة الدفاع".

تجدر الإشارة أن الصواريخ المجنحة "كاليبر" جرى تطويرها من أجل تسليح أحدث الغواصات النووية المتعددة الأغراض من طراز 885 "ياسين"، ثم جرى تسليح الغواصات من طراز "636" والسفن السطحية.

ويصل مدى صواريخ "كاليبر" إلى حوالي 2.5 ألف كيلومتر.

فيما تتميز مقاتلة"SU-35" بتصميمها الأيروديناميكي ومحركاتها المزودة بوحدات توجيه، التي توفر لها قدرة عالية على المناورة والقيام بحركات بهلوانية في الهواء، بهدف تفادي مختلف أنواع الصواريخ الموجهة والحرارية.