تسجيل سري لترامب يتحدث عن دفع مال لفتاة غلاف في مجلة إباحية

نقلت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر الجمعة ان احد محامي الرئيس دونالد ترامب سجل خلسة حديثا تطرق فيه الرجلان الى دفع مال لفتاة غلاف سابقة في مجلة بلاي بوي، اقام معها ترامب علاقة مفترضة.

واوضحت الصحيفة ان محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي اي" ضبطوا التسجيل خلال مداهمة مكاتب مايكل كوهين، احد اقرب المقربين من الرئيس الاميركي.

واضافت ان الحوار بين الاثنين كان يدور حول فتاة الغلاف السابقة في مجلة بلاي بوي كارين ماك دوغال، التي تؤكد انها اقامت علاقة "رومانسية دامت عشرة اشهر عامي 2006 و2007" مع ترامب، الذي لم يكن قد دخل بعد عالم السياسة.

واكد محام آخر لترامب هو رودي جولياني الرئيس السابق لبلدية مدينة نيويورك، وجود هذا التسجيل لصحيفة نيويورك تايمز. الا ان جولياني اعلن بانه في النهاية لم يتم دفع مال الى ماك دوغال.

والمعروف ان مايكل كوهين يخضع حاليا لتحقيق واسع من قبل "اف بي اي" يمكن ان يؤدي الى ملاحقته قضائيا.

وكان هذا التحقيق جرى جزئيا بناء على طلب المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في احتمال وجود تواطوء بين فريق ترامب ومسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.

وسبق ان اعلن كوهين مرارا بانه دفع مبلغ 130 الف دولار الى ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانيالز في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مقابل سكوتها عن اقامة علاقة جنسية مع ترامب عام 2006.

ومع انه معروف بولائه التام لترامب، فان مايكل كوهين في النهاية كشف ان هناك حدودا لهذا الولاء.

وقال كوهين في مقابلة مع شبكة "اي بي سي" مطلع تموز/يوليو "انا وفي لزوجتي وابنتي وابني، وسأبقى دائما كذلك" قبل ان يضيف "انا اضع عائلتي وبلادي فوق كل اعتبار".