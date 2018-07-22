ارتفاع عدد مصابي زلزال إيران إلى 146

ارتفع عدد المصابين في الزلزال الذي ضرب محافظة كرمانشاه غربي إيران، صباح الأحد، إلى 146 شخصا، حسبما أعلن مصدر محلي.

ونقل التلفزيون الإيراني، عن رئيس مركز الطوارئ "بير حسين كوليوند"، أن عدد المصابين في زلزال ضرب منطقة "تازه أباد" التابعة لمحافظة كرمانشاه، ارتفع إلى 146 مصابا.

وأضاف "كوليوند" أن عمليات البحث وإنقاذ الضحايا لا تزال مستمرة في المنطقة التي شهدت 20 هزة ارتدادية في غضون ساعة واحدة.

ولم يشر "كوليوند" إلى وقوع قتلى في الزلزال.

وكان محافظ كرمانشاه، هوشنك بازوند، قال لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) في وقت سابق اليوم، إن 40 شخصًا أصيبوا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق اليوم، وقع زلزال آخر بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، في مدينة "رويدر" التابعة لمحافظة "هُرمزكان" جنوب إيران.