أكثر من 500 متنزه عالقون على بركان بعد الزلزال في أندونيسيا

لا يزال أكثر من 500 متنزه ومرشديهم عالقين على جبل رينجاني الوجهة السياحية المعروفة في جزيرة لومبوك الأندونيسية وذلك غداة الزلزال المدمر الذي ضرب الجزيرة بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.

وأرسلت السلطات مروحيات وفرق إنقاذ راجلة من أجل إجلاء المتنزهين العالقين على البركان النشط الذي يقصده السياح الأجانب للتمتع بمسارات المشي حوله.

وصرح سوديونو مدير المتنزه الوطني في رينجاني "لا يزال 560 شخصا عالقين" نتيجة انزلاقات متتالية للتربة بعد الزلزال بقوة 6,4 درجات الذي ضرب الجزيرة الأحد.

وتابع سوديونو "هناك 500 متسلق في منطقة (بحيرة) سيغارا اناكان و60 في باتو سيبير".

ومن المفترض ان تستمر عمليات الإجلاء حتى الثلاثاء بحسب خطة الإنقاذ التي أعدتها السلطات.

وقتل 16 شخصا على الأقل ودمرت مئات المنازل في الزلزال الذي أثار الذعر بين السكان الذين اندفعوا خارج منازلهم والفنادق التي ينزلون فيها.

ويبلغ علو جبل رينجاني 3726 مترا وهو ثاني أكبر بركان في أندونيسيا ويعتبر وجهة سياحية بفضل مسارات المشي الكثيرة حوله والمناظر الرائعة من على قمته. وأدى الزلزال الى انهيار كميات ضخمة من الصخور ما حال دون تمكن المتسلقين من النزول من على الجبل.

وقد وقع الزلزال على بعد 50 كلم شمال شرق ماتارام كبرى مدن جزيرة لومبوك التي تبعد نحو مئة كلم شرق جزيرة بالي السياحية.

واندونيسيا أرخبيل من آلاف الجزر تقع على خط جغرافي يعرف بـ"حزام النار" يطوّق حوض المحيط الهادئ حيث تنشط الزلازل والبراكين.

وبالرغم من ان معظم الزلازل التي تضرب هذا البلد بشكل متكرر لا تتسبب بأي ضرر، إلا ان أندونيسيا تبقى في حالة حذر خوفا من هزات قد تتسبب بموجات تسونامي.