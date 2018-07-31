تعرف على أبرز بنود البيان الختامي لاجتماع سوتشي حول سوريا

أصدرت الدول الثلاث الضامنة لاتفاق أستانة (روسيا وتركيا وإيران) بياناً في ختام الاجتماعات التقنية الثنائية والثلاثية للقاء سوتشي حول سوريا بصيغة اجتماعات أستانة.

وقررت الدول الضامنة لمسار أستانة عقد الاجتماع المقبل في نوفمبر/تشرين ثاني دون تحديد مكان انعقاده.

كما رحبت بمشروع "تجريبي" بين أطراف النزاع السوري ضمن إجراءات "بناء الثقة" المتعلقة بالمعتقلين.

وقررت الدول الضامنة (لاتفاقات الأزمة السورية) مواصلة مناقشة اللجنة الدستورية مع الأمم المتحدة في جنيف خلال أيلول/سبتمبر المقبل.

يتبع..

ign: justify;">