ثمانية قتلى وأربعون جريحا في انفجار لغم بحافلة في افغانستان

قُتل ثمانية أشخاص وجُرح أربعون آخرون معظمهم نساء وأطفال، في انفجار لغم بحافلة الثلاثاء في غرب أفغانستان، حسب ما عُلم من مسؤولون.

وصرّح المتحدث باسم شرطة ولاية فراه، محب الله محب: "كان لغما زرعه (متمردو) طالبان لضرب قوات الأمن. لكنه انفجر في حافلة ركاب".

وأعلن المتحدث باسم حاكم الولاية ناصر مهري ان الانفجار وقع بينما كانت الحافلة تقوم برحلة في منطقة بلابلوك في ولاية فراه عند الساعة 4,30 (منتصف الليل ت غ).

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لما قيل انه الحافلة هيكلا متفحما وعشرات الأفغان وقد تجمعوا في المكان.