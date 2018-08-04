متظاهرون ضد النظام الإيراني يهاجمون حوزة دينية قرب طهران

هاجم متظاهرون إيرانيون ليل الجمعة السبت حوزة دينية في منطقة كرج القريبة من طهران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس.

وقال حجة الإسلام هيندياني مدير الحوزة الواقعة في مدينة اجتهاد إن "حوالى 500 متظاهر هاجموا المدرسة حوالى الساعة 21,00 (الجمعة) محاولين كسر أبوابها وإحراق أشياء".

وأضاف أن المحتجين "وصلوا وهم يحملون حجارة وكسروا كل نوافذ قاعة الصلاة وهم يرددون شعارات ضد النظام"، موضحا أن الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين واعتقال بعضهم.

ويحظر على وسائل الإعلام الأجنبية تغطية التظاهرات "غير المرخصة".

وذكرت الوكالات الحكومية الإيرانية في وقت متأخر من مساء الخميس أن "تظاهرات متفرقة" ضمت بضع مئات الأشخاص جرت في عدد من مدن البلاد مثل شيراز (جنوب) والأحواز (جنوب غرب) ومشهد (شمال شرق) وكرج قرب طهران.

وأظهرت تسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي ولم يعرف مصدرها، تظاهرات الخميس في مدن سياحية مثل أصفهان (وسط) وكذلك في طهران.

يأتي ذلك بينما يترقب الإيرانيون موعد عودة العقوبات الأميركية الاثنين إذ تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار الذي اضعفه أساسا الفساد وسوء الإدارة.