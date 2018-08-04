18 قتيلا في تحطم مروحية روسية في سيبيريا

أفاد مصدر في هيئة الطوارئ الروسية بمقتل 18 شخصا بتحطم مروحية في منطقة إيغاركا بإقليم كراسنويارسك شرقي البلاد صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله: "كان على متن المروحية التابعة لشركة "يوتاير" 15 راكبا بالإضافة إلى أفراد طاقمها الـ3، لقوا مصرعهم جميعا".

وأضاف المصدر أن المروحية من نوع "مي-8" وتحطمت فور إقلاعها واحترقت عند اصطدامها بالأرض.

ورجّح مصدر في موقع الحادث لوكالة "إنترفاكس"، أن تكون المروحية سقطت نتيجة اصطدامها بشحنة كانت متدلية من مروحية أخرى، وقال: "حسب المعلومات الأولية، فإن مروحية الركاب أقلعت مباشرة بعد مروحية كانت تنقل جسما حديديا معلقا بسلك، اصطدمت شفراتها بالجسم المتدلي مما أدى إلى تحطم شفرات مروحتها وسقوطها".

وذكرت الطوارئ أن المروحية كانت تنقل عمالا إلى أحد الحقول النفطية شمالي الإقليم.