أمريكا تبدأ اليوم تطبيق عقوبات واسعة جديدة ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستعيد اعتبارًا من اليوم الاثنين، فرض العقوبات التي تم تعليقها بسبب الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف للصحفيين خلال عودته من جولة آسيوية، أن البيت الأبيض سيصدر اليوم بيانًا حول العقوبات التي سيتم تفعيلها ضد إيران، معتبرًا العقوبات "جزء مهما من الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة الإيرانية الضارة".

وأشار بومبيو إلى أن الإدارة الأمريكية كانت منفتحة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع طهران، وأكدت أن طهران كان عليها أن تجري تغييرات كبيرة في سياساتها.

ووصف بومبيو الحكومة الإيرانية بأنها "مجموعة من الجهات الفاعلة السيئة"، موضحًا بأن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي "ضمان تصرف إيران كدولة طبيعية".

ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى؛ حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات ضد الدول التي لا تلتزم بقرارها عبر مواصلة التجارة مع إيران.

وتشهد إيران في الآونة الأخيرة احتجاجات واسعة بسبب غلاء المعيشة، وسط تقلبات لافتة في أسعار صرف العملات.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب عزمه إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.