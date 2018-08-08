البيرو.. وفاة 9 أشخاص نتيجة تناولهم طعام فاسد في جنازة

قالت السلطات في دولة بيرو إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص توفوا وأصيب العشرات بإعياء بعد تناولهم طعاما ملوثا خلال جنازة بمنطقة الإنديز في بيرو.

وقالت وزيرة الصحة سيلفيا بيساه إن الطعام كان ملوثا على ما يبدو بمادة الفوسفات العضوى التى تستخدم فى المبيدات الحشرية.

وذكر مكتب النائب العام أن ممثلى الادعاء أخذوا عينات من الأطعمة والمشروبات التى قدمت فى الجنازة لتحليلها.

وذكرت وكالة الدفاع المدنى على موقعها الإلكترونى أن تسعة أشخاص توفوا ومازال ثمانية فى حالة حرجة من بين 50 شخصا أصيبوا بإعياء فى الجنازة التى أقيمت بقرية سان خوزيه دو أوشوا.