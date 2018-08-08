ظريف: واشنطن لن تتمكن من منعنا من تصدير النفط

نقلت صحيفة إيرانية اليوم الأربعاء عن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني قوله إن الولايات المتحدة لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في الأسابيع الأخيرة إنهم يهدفون إلى إيقاف صادرات إيران النفطية تماما كوسيلة للضغط على طهران كي توقف برامجها النووية والصاروخية وتتوقف عن التدخل في الصراعات الإقليمية في سوريا والعراق.

وقال ظريف "إذا أراد الأمريكيون الاحتفاظ بهذه الفكرة الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضا أن يدركوا عواقبها. فلا يمكنهم التفكير في أن إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرون".

ولم يوضح ظريف العواقب التي قد تواجهها الولايات المتحدة.